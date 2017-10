Un día de emociones

Sé perfectamente que aun soy muy joven para manejar una tarjeta de crédito y por ello mis padres no me tienen la suficiente confianza para darme una, piensan y creen estar seguros que haré mal uso de la misma pero hace unos días anunciaron el concierto mi banda favorita la cual es una banda de rock inglesa que no volverá en mucho tiempo por lo que yo inmediatamente que me entere de que estarían ofreciendo una serie de conciertos quise comprar mi boleto y justo en ese momento recibí la llamada de mi mejor amigo que me pidió de favor, comprar las entradas para él y su novia a lo que le conteste que sí, sin ningún problema solo estábamos a la espera de que anunciaran la pre-venta de boletos para poder obtener lugares preferenciales por ser de los primeros en comprarlos pero no contaba con la brillante sorpresa que cuando autorizaron la venta de boletos mis papás no estaban para autorizar el cargo a su tarjeta de crédito.

Comencé a localizarlos por teléfono como desesperado, necesitaba urgentemente que me contestaran la llamada y no obtuve respuesta alguna, pero no fuera para pedirme que hiciera algún deber o para llamarme la atención por algo que hice o que no estuvo bien porqué enseguida me regresarían la llamada y me darían un gran sermón telefónico sin importar que se encuentren en su trabajo o que yo esté ocupado. Continúe así por varias veces más pero entre más me aferraba a querer contestación más me sentía eufórico y desesperado porque sentía que me estaban ignorando apropósito pues ya anteriormente les había comentado sobre el permiso y la compra de las entradas entonces pensé que lo hacían por el solo gusto de molestarme o por desquite de cuando me comporto mal, casi estaba al borde del llanto cuando de pronto mi mamá me regreso la llamada para preguntarme si todo iba bien, que la preocupe entonces le pedí en muy mal plan ya molesto y muy encolerizado que se encargara de la compra de las entradas al concierto a lo que ella me respondió un poco molesta que si esa era mi urgencia, por la que se salió de una junta de trabajo realmente importante y me colgó sin decir más. Por lo que entendí mi madre no iba a hacer nada entonces le insistí nuevamente a mi papá al segundo intento contesto mi llamada y casi llorando le implore que me comprara mis boletos y le suplique que no lo dejara pasar, le explique lo importante que es esto y lo mucho que significaba que hiciera esto para mí a lo que el muy relajado me dijo que me tranquilizará ya que él se iba a hacer cargo.

Por fin respire ya más calmado y le marque a mi amigo para darle las nuevas por lo que nos emocionamos tanto era increíble íbamos a presenciar el primer concierto de nuestra banda no lo podíamos creer, efectivamente no lo debíamos creer pues al anochecer llego mi papá de trabajar con la mala noticia de que ya no había alcanzado la pre-venta que ya había cerrado cuando él intento comprarlos, era lo peor que me podía haber dicho ahora que iba a hacer como le diría a mi amigo que siempre no se emocionara y que no iríamos al evento.

Estaba muy triste, entonces llego mi mamá de su trabajo y lo primero que pensé en cuanto la vi seria que me iba a dar un buen y largo sermón por lo que había pasado, pues ya era lo único que me faltaba para arruinar este día, al entrar a casa me levante para saludarla y al abrazarme vio mi tristeza que me dijo anímate te compre asientos de primera fila, fue una gran sorpresa.