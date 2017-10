Todo lo que debes saber antes de imprimir tu tesis

Antes de imprimir tu tesis debes contemplar muchas cosas una es que tus cartuchos de toner hp deben estar bien cargado, los cabezales de tu impresora cien por ciento limpios, la hojas necesarias para imprimir dos veces por si llega a ver un error, sobre todo paciencia mucha paciencia, porque sabes que es el trabajo que te llevo muchos meses hacerlo, estas desesperado por quererlo ver terminado, ya que estés listo todos estos puntos, podrás prender tu computadora, revisar el Word una vez más, el objetivo es checar que no se te haya ido ninguna falta de ortografía, ya que tengas este punto puedes empezar a imprimir.

Recuerdo cuando me toco hacer esto a mí, todo fue un caos, ya que las computadoras de esos tiempos tenían una forma completamente diferente de funcionar, todo esto era con disquet, sobre todo no solo era un solo disquets eran como 50 para poder lograr terminar mi tesis, pero era preferible eso que hacerlo todo a mano, que tuvieran que hacer correcciones era un martirio, por más que uno se esfuerce siempre existían los cambios ya que los profesores no compartían el mismo ideal de esa forma se tenía que hacer el cambio de la hipótesis cambiando capítulos completos, en realidad era un caos, es por esto que decidía entrarle al método menos laborioso en ese tiempo. La impresora tardaba muchísimo en imprimir aproximadamente minuto y medio pero lo pero era que hacia un ruidero impresionante que los vecinos en la noche se molestaban e iban a tocarme para bajarle a lo que estaba haciendo, tarde aproximadamente una semana en terminarla de imprimir, cinco cartuchos de tóner y una buena pasta me salió, como si hubiera impreso una colección de Harry Pother.

Pero en realidad es una bonita experiencia, cuando presentas tu tesis, recibes halagos por todo el trabajo que desempeñaste, te sirve para encontrar un trabajo estable por arriba del promedio aquí es cuando piensas que todo el sufrimiento que pasaste por meses fue de buen provecho, otorgando tu ideal a la ciudad y estabilidad de todo lo que salió de tu mente.

Ahora ya pasaron varios años el esfuerzo que vi que le entregue a ese pequeño libro lo puedo ver plasmado otorgándole excelentes servicios a toda una ciudad, que probablemente no sepan quién soy, quiero permanecer en el anonimato, pero me siento orgulloso de todo el trabajo brindado a todas las comunidades que lo necesitaban y ahora disfrutan de todo lo realizado.

Espero que esto pueda caer en alguna mente brillante, que no quiera rendirse, que a través de sus ideas pueda cambiar un poco la forma en la que muchos observamos el mundo. Sobre todo que cumpla sus sueños que sea una persona realizada y feliz a un lado de su familia.