La Perdida

El mes pasado , tome una vacación de tres semanas en Europa , dejando a mi mano derecha operando el negocio , una persona en la cual confió mucho , por lo que llegar a esa decisión no es algo que me haya costado ningún grado de pensamiento.

Debo decir , antes que todo , que nunca he sido una persona que tome sus responsabilidades de manera ligera , sin embargo esta vez , como bien lo he ya mencionado , decidí darme un tiempo de descanso que bien necesitaba ya que me comenzaba a sentir verdaderamente fatigado y no con muy buena salud.

Estas vacaciones , fueron algo que muchas personas en mi sequito personal me habían estado recomendando desde hacia un buen tiempo debido a que , según todos , veían fuertes huellas de fatiga en todo mi ser.

Al regresar de mis esperadas y disfrutadas vacaciones sucedió algo que a principio atribuí como un castigo al haberme tomado estas vacaciones.

Resulta ser que a mi llegada , todo estaba como quería y como estaba planeado , así que me sentí muy satisfecho por lo mismo. Sin embargo la semana cuando me presente a trabajar , era la semana en que al final de ella todos nuestros clientes debían de hacer su renovación , al menos en teoría.

Al llegar el día de aquella renovación , sucedió que el 80% de nuestra clientela no reinicio operaciones con nosotros , lo que fue un golpe durísimo para la empresa y para nuestras economías personales.

Debo decir que en ese momento sentí una fuerte cantidad de furia y culpabilidad por haber escuchado a todos en el tomar vacaciones , además que me sentí traicionado con migo mismo por haber implementado las políticas que hemos implementado por los clientes ya que nosotros nunca firmamos contrato con ningún cliente en términos de obligación en cooperar con nosotros por un determinado tiempo , lo que les habilita a no renovar actividades comerciales con nosotros en cualquier momento.

En el momento que nos enteramos sobre esta tragedia , convoque a nuestra mesa directiva para ver que es lo que había pasado y porque ya que no es normal que en un mes se pierda el 80 % de la clientela , además de que el 20% restante se atraso en sus pagos.

La situación parecía una ráfaga de mala suerte , sin embargo , desde hace tiempo he entendido que la suerte no existe y todas las situaciones que acontecen en la vida son resultado directo de nuestras acciones , ergo tenia que haber una explicación lógica a esta crisis mayor.

Tras un fuerte análisis , pudimos concluir que la razón de tras de esta perdida mayúscula yace en la falta de seguimiento adecuado que ventas ha tenido con toda nuestra cartera de clientes , por lo que ellos simplemente decidieron no continuar , con toda la razón.

Tenemos ahora que concentrar todos nuestros esfuerzos de una manera organizada para salir de esta crisis.