¿Por qué los escritores deben salir a la calle?

La semana pasada, una alumna me preguntó cuáles eran los sitios idóneos para inspirarse al momento de crear, ya sea escribir, pintar, componer una pieza musical o ilustrar. Como maestra se escritura siempre les digo a mis alumnos que la mejor manera de despertar su creatividad es saliendo al mundo. Nuestra pasión es un trabajo en solitario, por lo tanto, siempre estamos dentro de nuestra casa, frente a la computadora, escribiendo alguna idea nueva o corrigiendo alguna anterior.

El hecho de salir y caminar, además de ser beneficioso para nuestra salud, hará que nuestra imaginación despierte cuando visites lugares nuevos: iglesias, catedrales, museos, restaurantes, parques o edificios medievales. Todos estos detalles harán que tu imaginación despierte y desees plasmar eso que estás viendo en una hoja de papel o en un pedazo de óleo. Pero además, la experiencia que estás viviendo en ese momento será una buena historia para tus personajes ya que no es lo mismo vivirlo en carne propia que verlo a través de una pantalla en una película o en una fotografía.

Hablando de personajes, mirar tú alrededor y ver cómo se comportan las personas, escuchar sus diálogos o lo que están haciendo, podrán ayudarte a hacer más humanos y realistas a las personas que salen en tu novela.

Procura siempre salir con ojos de escritor, quítate esas tela que tienes en los ojos y ve más allá, tal vez una persona caminando o sentada en un banco te ayude a crear una historia nueva o a definir las características físicas y psicológicas de tu personaje. Una situación en el metro que te haya pasado o le pase a alguien más, incluso un evento desafortunado como una inundación o un terremoto podrán ayudarte a imaginar una historia, un mundo, una situación.

Además, el hecho de que salgas y muestres que eres un artista podrás conocer a otras personas que hacen lo mismo que tú y eso te ayudará a inspírate y a continuar con eso que tanto te gusta hacer. Puedes buscar reuniones de escritores o de lectura, donde podrás compartir tus experiencias, miedos e ideas con la gente que hace y se apasiona con lo mismo que a ti. Esto, además de ser enriquecedor, te ayudará mucho a seguir adelante, a no rendirte y a querer seguir mostrando tus habilidades.

Y no conforme con eso, con las personas que te reúnas podrás encontrar editores o personas que te ayuden con la publicidad. Esto te ayudará mucho si no conoces como hacer el marketing de tu obra ya que la publicidad de boca en boca siempre es y será la más efectiva. Que no te dé miedo mostrar lo que haces, decir quién eres, habrá mucha gente que le encantará ayudarte.

Las palabras del escritor Robert Silverberg detalla a la perfección este consejo, en palabras textuales él dice:

“Apúntate a clases de historia, antropología, religión, biología, astronomía, economía, escultura, física. Toca algún instrumento musical, aunque no lo hagas bien. Se voluntario de un comedor social. Haz excursiones por las montañas más altas que puedas encontrar.”