El año ideal para viajar… a donde tú quieras

Estrenamos año y por más que el panorama no parezca muy alentador, tratamos de comenzarlo con propósitos y metas que nos inspiren y nos den ánimos para esforzarnos al máximo.

Uno de los anhelos que siempre queremos cumplir es el de viajar. Incluso hay quien practica el curioso ritual de salir corriendo con una maleta en cuanto el reloj marca las doce horas del primero de enero.

Claro está que hay soluciones más efectivas, como el ahorrar una pequeña cantidad cada mes, o en cada oportunidad que tengas, y con ello crear un fondo especial para viajes.

Otra de las cosas que he visto proliferar en internet y las redes sociales, para alentar el propósito de viajar, son los artículos acerca de los mejores destinos para visitar en este 2017.

Se habla de los lugares de moda, los más baratos, los mejores para solitarios, parejas, familias, jóvenes o adultos mayores, y hasta los ideales para cada signo del zodiaco. Y la verdad es que las recomendaciones no vienen mal.

Sin embargo, ni las modas, ni las tendencias y ni siquiera lo que deparen los astros deben ser los principales motivos para elegir un destino de viaje. Tampoco debemos basarnos sólo en el hecho de si son los hoteles en Cancún o los hoteles en Florida los que brindan las mejores comodidades, los mayores descuentos o los servicios más destacados.

Un amigo me dijo una vez que “los lugares te llaman”, y que por más lejanos, inaccesibles o costosos que sean, encontraremos la forma de llegar a ellos. No sé si esto sea demasiado místico para algunas mentalidades, pero lo cierto es que la voluntad y el deseo de lograr algo pueden más que muchas adversidades.

Por eso, más que recomendar destinos específicos para visitar este año, en esta nota me permito compartir algunas ideas para identificar esos lugares que te llaman, aunque tú aún no lo sepas.

Piensa en el momento del día que más disfrutas

Aunque viajar implica salir de la rutina, un examen de tus actividades diarias puede ser de gran utilidad para saber en qué tipo de lugares puedes sentirte más a tus anchas. Por ejemplo, si eres de los que despiertan plenos de energía y buen humor, con toda la disposición para salir a correr o ir al gimnasio, probablemente disfrutarás más de lugares en los que puedas tener mucha actividad al aire libre y empezar desde temprano para aprovechar la jornada. Por el contrario, si tu momento es la noche, las grandes ciudades, donde la vida nocturna es plena, pueden ser tu lugar.

Considera el propósito de tu viaje

Aunque los viajes a los que me refiero son de placer, los propósitos de cada viajero pueden ser distintos. Hay quien al planear unas vacaciones sólo piensa en descansar, relajarse y contar con todas las comodidades, mientras que otras personas pueden sentir que el viaje es la mejor oportunidad para encontrar esa diversión que la rutina le niega, para probar algo nuevo o para disfrutar de la cultura. De nueva cuenta, hay destinos propicios para cada cosa.

Evalúa tu presupuesto

Sí, nos guste o no, el factor económico también influye en el tipo de gusto que podemos darnos. Sin embargo, esto no quiere decir que un presupuesto limitado deba cambiar por completo el giro de nuestros planes. Por ejemplo, si lo que quieres es un viaje a un entorno natural, pero por el momento no te alcanza para las cataratas del Niágara, bien puedes visitar alguna belleza natural de tu país.