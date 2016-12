Las calles de pesadilla

El día de ayer fui a hacer una de mis usuales visititas de reconocimiento para poder rentar o comprar espacios para montar todo lo necesario para colocar oficinas virtuales en Polanco, ya que la implementación de este modelo de negocio ha resultado ser mas que eficiente.

Debo decir que no me es agradable cada vez que tengo que ir, no por Polanco, sino por todo el proceso que hay que pasar para desplazarnos de aquí hacia allá y de allá hacia acá, que aunque pueda sonar exagerado es verdaderamente una pesadilla hecha realidad.

Esto lo digo porque me parece (como a muchas otras personas) que el conducir en la Ciudad de México es una verdadera pesadilla en todos los sentidos, ya que al uno salir a conducir es un hecho palpable que todo está en nuestra contra desde que dejamos nuestros hogares.

En primer lugar, los millones de conductores capitalinos nos tenemos que enfrentar a un sistema de calles, caminos y avenidas verdaderamente atroces, un sistema logístico que por sí mismo nos causa muchos problemas de tiempo y físico, especialmente al saber que las calles en esta ciudad parecen estar diseñadas para ponchar las llantas de todo tipo de transporte.

En todos los años que llevo conduciendo en esta ciudad, debo decir que nunca en todos los días de mi vida he visto las calles de la Ciudad de México en tan pobres condiciones como lo están ahora, ya que en este momento parecen las calles pertenecer a un pueblo lejano donde no llega la luz y no la ciudad capital de un país.

Es un hecho que el procurador de la CDMX es el peor que ha tenido la ciudad, ya que como he dicho, tan solo la infraestructura de la capital mexicana se ha venido muy a menos, pareciendo en la mayor parte de esta titánica ciudad un pueblo venido a menos en Centroamérica, ridículo sabiendo la cantidad de dinero que se mueve en esta parte del país.

Otro asunto muy molesto es el tremendo problema de contaminación que se vive hoy en día en esta ciudad, un problema del que poco se habla, debido a que muchas personas lo consideran implícito o porque ya estamos acostumbrados a respirar una espesa nube de mugre y suciedad que esta acabando con los pulmones de las personas.

La contaminación de estos momentos se encuentra dentro de las más altas en toda nuestra historia, con la única diferencia que antes muchas veces se borraba de nuestros aires y ahora parece estar plantada aquí, otorgando muy pocos días de descanso a la ciudadanía.

Me parece una verdadera pena el hecho que nuestra ciudad se esté cayendo a pedazos, convirtiéndose en un verdadero basurero industrial de tamaños titánicos, además de ser manejada por los peores políticos, ya que el gobierno mexicano se encuentra dentro de los peores gobiernos del mundo y es incapaz de proveer a su gente con lo básico.